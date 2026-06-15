Патрушев раскрыл, как в 90-е годы спасали Россию от распада

Российская Федерация в 1990-е годы стояла на грани распада, катастрофы, силовые ведомства приложили титанические усилия, чтобы ее сохранить, рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

Николай Патрушев в период с 1975 года по 1998 год проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава в КГБ СССР и ФСБ России.

В 1999-2008 годах — первый заместитель директора, затем директор ФСБ, в 2008-2024 — секретарь Совета безопасности РФ.

«Не преувеличу, если скажу, что в девяностые годы Россия действительно стояла на грани распада», — подчеркнул председатель коллегии.

По его словам, коллективный Запад вовсю готовился пировать на костях России, полагал, что стоит приложить незначительные усилия и, вслед за СССР, рухнет и РФ.

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Патрушев отметил, что распад России западные лидеры решили ускорить силами международного терроризма. Он добавил, что боролся с этой угрозой на всех постах, которые занимал.

Помощник президента РФ разъяснил, что спецслужбы ряда западных стран «совершенно беспардонно лезли» в массмедиа, общественные организации, стремились столкнуть братские народы, разделить русский мир.

Силовикам, резюмировал Патрушев, приходилось предпринимать поистине титанические усилия, чтобы сохранить Россию.