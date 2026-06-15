Россия победила Украину в суде в Гааге в деле по Крыму

Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья», — говорится в публикации.

Отмечается, что судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.

Российский генерал прокомментировал планы Киева в отношении Крыма

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 («Большой семерки»), который пройдет 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС.