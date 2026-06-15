Европа в настоящий момент активно движется к катастрофе, рассказал журналистам помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 18 мая глава литовского МИД Кестутис Будрис потребовал показать России, что у Североатлантического альянса есть средства, которые преодолеют защиту и смогут поразить военные объекты РФ в Калининградской области.

Председатель коллегии пояснил, что есть два сценария. Согласно первому, в Европе найдутся прагматично мыслящие политики. Развитие событий по второму сценарию приведет к тому, что Европа придет к катастрофе, констатировал Патрушев.

«Пока что события развиваются по второму сценарию, причем некоторым европейским странам прямо-таки неймется», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, этот вывод можно сделать при наблюдении за тем, как «прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями». Он добавил, что военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать только патологически ненормальные люди.

Патрушев отметил, что суда с закрепленными на днище магнитными минами регулярно приходят в российские порты. Есть подозрения, заметил он, что мины ставятся в европейских портах.

По его данным, западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить.