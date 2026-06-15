Захарова ответила главе ВВС Германии на слова о Калининграде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкое высказывание командующего военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна о планах Североатлантического альянса атаковать российские территории.

Оценивая риторику высокопоставленного военного, Захарова была предельно кратка.

«Неонацист», – сказала она, передает РИА «Новости».

Накануне Нойманн дал интервью британскому изданию Telegraph. В ходе беседы он сообщил, что при столкновении с Россией силы альянса планируют нанести удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данную инициативу иностранного политика суицидальной паранойей.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил о тяжелейших последствиях подобных планов западного военного блока.