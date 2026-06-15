Патрушев: неонацисты держат Украину в страхе и контролируют Зеленского
Неонацистские банды запугивают население Украины и полностью контролируют Владимира Зеленского.
Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
"Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население [Украины] в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию. Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины", - отметил Патрушев.