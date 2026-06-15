В Госдуме резко ответили на обвинения в ударе по Киево-Печерской лавре

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обвинения России в ударе по Киево-Печерской лавре являются «пиаром». Об этом сообщает News.ru.

По мнению Чепы, Владимир Зеленский использует инцидент в Киево-Печерской лавре, чтобы представить Россию стороной, которая атакует гражданские объекты.

«Конечно, в первую очередь Зеленский хочет создать картинку для Запада, запуская фейки об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру. Показать, что якобы Россия наносит удары по историческим памятникам. Тем более после атаки ВСУ на Старобельск и другие гражданские объекты. Это пиар-ход Зеленского», — заявил он.

Чепа также добавил, что Украина «должна понимать», что отказ от переговоров будет приводить к серьезным последствиям.

«Могу сказать, что средства ПВО и РЭБ могут изменять траекторию ракеты. То есть люди должны понимать, что нежелание Зеленского заключать мирный договор может приводить к серьезным последствиям. Естественно, президент Украины будет использовать любую ситуацию, чтобы пропиариться, а западные СМИ его поддержат», — добавил депутат.

Ранее в столице Украины загорелась Киево-Печерская Лавра. Украинская сторона сообщила, что это произошло после атаки БПЛА. Позже в Минобороны России заявили, что в здание попала ракета Patriot ВСУ.