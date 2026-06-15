Лавров сделал жесткое предупреждение Зеленскому и Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал участившиеся заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении Белоруссии на Украину. Глава российской дипломатии дал понять, что подобные провокационные высказывания не останутся без последствий.

Лавров отметил, что Зеленский «постоянно подзуживает Запад, утверждая, что Белоруссия собирается напасть на Украину». По мнению министра, украинский президент «почувствовал свою полную безнаказанность и намерен воспользоваться моментом для того, чтобы показать, какой он крутой». При этом Лавров подчеркнул, что российская позиция предельно чёткая.

Министр напомнил, что Белоруссия является союзником России, но в настоящий момент в конфликте не участвует. Однако, если страны Запада и Украина попытаются втянуть Минск в боевые действия, «то мало им не покажется». Лавров сослался на ответ, который ранее уже давал на этот счёт президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подробности сообщает РИА Новости.

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По словам Лаврова, Лукашенко ясно дал понять, что любое давление или попытка вовлечь республику в конфликт встретят жёсткий отпор.

«Если её собираются туда втянуть, то на это Александр Григорьевич уже отвечал: мало не покажется», — подчеркнул глава МИД РФ.

Таким образом, Москва предупреждает Киев и его западных покровителей о неприемлемости эскалации на белорусском направлении.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне регулярных обвинений украинской стороны в адрес Белоруссии, которые российский министр назвал безосновательными и направленными на создание информационного шума. Российско-белорусское союзничество в области обороны и безопасности остаётся прочным, и любые провокации, по мнению Москвы, будут иметь для инициаторов самые серьёзные последствия.