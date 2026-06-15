Россия помнит, как британское правительство отнеслось к семье Николая II и не помогло последнему российскому царю избежать гибели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

По данным западных СМИ, со ссылкой на архивы, британские власти разрабатывали операции по эвакуации Николая II и его родных после Февральской революции. Однако из-за нерешимости и внутриполитических споров британское правительство так и не оказало помощь свергнутому императору.

По словам Лаврова, Россия привыкла к интригам Европы.