Глава СВР назвал непростой ситуацию с выборами в Армении

Их результаты «в определённом смысле сомнительные», заявил Сергей Нарышкин. В интервью ТАСС он отметил, что продолжаются «живые политические процессы». По словам главы Службы внешней разведки, руководство Армении совершит ошибку, если будет ориентироваться исключительно на какую-либо поддержку Запада.

Ранее ЦИК опубликовал окончательные итоги парламентских выборов, которые прошли в республике 7 июня. В законодательный орган прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». В оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что они не преодолели четырёхпроцентный барьер из-за аннулирования итогов голосования на трёх избирательных участках.