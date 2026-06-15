В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз (ЕС), заявив, что этого не случится. Его слова приводит РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что предъявляемые к странам-кандидатам на вступление в ЕС требования неизменны — это реформирование промышленности, повышение налогов и борьба с коррупцией. Журавлев добавил, что Киев так и не сумел выполнить все эти условия.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз с 15 июня. На них, в частности, будут обсуждаться разделы о демократии, евроценностях и верховенстве закона.