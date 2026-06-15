Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски», — сказал он.

Глава МИД напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сейчас все решается на поле боя военными, за которыми смотрит вся страна.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

В МИД ответили на вопрос о сроках завершения СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также указывал, что достичь мира на Украине можно только при полной капитуляции республики на условиях России.

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.