Американский лидер заявил об этом в разговоре с Владимиром Путиным, сообщил глава МИДа на пресс-конференции. По словам дипломата, европейцы пытались убедить Дональда Трампа отойти от реализации договорённостей на Аляске, и пока им это удаётся. Сергей Лавров выразил надежду, что вопрос урегулирования на Украине не уйдёт от внимания Вашингтона.

Кроме того, глава МИДа РФ назвал министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» за повторение тем обвинений в адрес России из-за Бучи. Он напомнил, что Москва давно запросила у структур ООН список тех, чьи тела были показаны западным СМИ в этом украинском городе в 2022 году. Ответа не последовало.