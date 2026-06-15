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Лавров: Трамп подтвердил готовность США содействовать решению кризиса на Украине

Говорит Москва

Американский лидер заявил об этом в разговоре с Владимиром Путиным, сообщил глава МИДа на пресс-конференции. По словам дипломата, европейцы пытались убедить Дональда Трампа отойти от реализации договорённостей на Аляске, и пока им это удаётся. Сергей Лавров выразил надежду, что вопрос урегулирования на Украине не уйдёт от внимания Вашингтона.

Лавров: Трамп подтвердил готовность США содействовать решению кризиса на Украине
© РИА Новости

Кроме того, глава МИДа РФ назвал министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» за повторение тем обвинений в адрес России из-за Бучи. Он напомнил, что Москва давно запросила у структур ООН список тех, чьи тела были показаны западным СМИ в этом украинском городе в 2022 году. Ответа не последовало.