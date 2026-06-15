Лавров раскрыл, в чем Европа пытается убедить Трампа

Европа пытается убедить президента США Дональда Трампа не следовать договоренностям, которые были достигнуты Москвой и Вашингтоном в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

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По его словам, сразу после саммита на Аляске европейцы «метнулись» большой группой в Вашингтон и стали постепенно и «по-иезуитски» убеждать Трампа отойти от линии, которую он сам предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину в Анкоридже.

При этом Россия рассчитывает, что достигнутые на саммите двух лидеров договоренности будут выполнены, так как это станет первым этапом для завершения конфликта на Украине, указал Лавров. Министр выразил надежду, что во время визита в Москву спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уточнят позицию по реализации договоренностей.

«Надеемся, что они как-то пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина», — заявил Лавров.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее Лавров указал на нежелание США возвращаться к пониманиям Анкориджа.