Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, который стартует сегодня. Его слова передает Reuters.

Зеленский, выступая в Киево-Печерской лавре в Киеве, сообщил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках саммита.

«Мы дали понять, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будет Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс американцы. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал украинский лидер журналистам.

По его словам, Европа и США пришли к соглашению, но Россия продемонстрировала, что не готова к диалогу.

Украинский источник агентства сообщил, что Киев направил приглашение на встречу российской стороне, но не получил четкого ответа.

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При этом Франция не подтверждала, что на саммит приглашался Путин или другие российские представители.