Европейские страны ошибаются, полагая, что могут выдвигать России ультиматумы на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, в Европе считают, что Россия якобы проигрывает, а Украина побеждает, поэтому Москва может принять выдвигаемые ей условия.

«Эти расчёты совершенно с негодными целями и они иллюзорны», — сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны.

Лавров: Европа провалила шанс на переговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах.