Лавров: Европа ошибочно считает, что может ставить России ультиматумы
Европейские страны ошибаются, полагая, что могут выдвигать России ультиматумы на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, в Европе считают, что Россия якобы проигрывает, а Украина побеждает, поэтому Москва может принять выдвигаемые ей условия.
«Эти расчёты совершенно с негодными целями и они иллюзорны», — сказал Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны.
Лавров: Европа провалила шанс на переговоры
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах.