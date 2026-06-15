Идея Евросоюза внести в черный список всех российских военнослужащих, участвующих в СВО, абсурдна и лишена смысла с практической точки зрения. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия собирается поименно добавить всех участников СВО в черный список. По мнению Джабарова, эти слова принадлежат «абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума».

«Если в СВО будут участвовать 500 тысяч человек, они всех внесут в санкционные списки? Это глупость. Понятно, что все это ерунда», — заявил сенатор.

Джабаров добавил, что разговоры о том, что Каллас скоро «отодвинут» от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии, идут не просто так. По мнению сенатора, она была использована Западом для атаки России русофобскими заявлениями, а когда стало понятно, что такая политика ведет к тупику, то стало очевидно, что ведомство Каллас необходимо реформировать.