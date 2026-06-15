В России отреагировали на первое в истории участие Сербии в учениях НАТО

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС признался, что не испытывает радости от участия Сербии в учениях НАТО.

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"Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает", - сказал Нарышкин.

Таким образом он ответил на просьбу оценить первое в истории участие Сербии в учениях НАТО.

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В мае Сербия и НАТО провели первые в истории совместные полевые учения, в которых были задействованы около 600 военных. В течение почти двух недель около 600 военных из стран НАТО тренировались вместе с личным составом сербских вооруженных сил, отрабатывая серию условных сценариев, "направленных на укрепление военной координации и развитие сотрудничества", отмечали в штаб-квартире блока.