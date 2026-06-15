Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера состоится в обозримом будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении», — сказал глава российского МИД.

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня сообщил, что согласовано проведение очередного визита в Россию спецпредставителей американского лидера. По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер, которые сейчас плотно занимаются иранским вопросом, в ближайшее время снова приедут в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие визиты для диалога по Украине востребованы и необходимы. В Кремле надеются, что поездки продолжатся. О дате очередного визита сообщат дополнительно, как только она будет согласована, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков оценил отношения России и США.