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В России высказались о значении разговора Путина и Трампа

Lenta.ru

Огромное значение для переговорного процесса играет уже тот факт, что разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

В России высказались о значении разговора Путина и Трампа
© Лента.Ru

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что США заинтересованы в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, поскольку от продолжения боевых действий никто не выигрывает. Такой вывод он сделал после состоявшегося накануне разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Будем надеяться, что урегулирование в американо-иранском конфликте произойдет, и внимание мировой общественности будет больше привлечено к украинскому конфликту. И мы продолжим движение в сторону его урегулирования. Любые такие разговоры указывают, что лидеры стран с достаточным уважением относятся к этому переговорному процессу. Поэтому, по крайней мере, можно рассчитывать на его продолжение», — прокомментировал Чепа.

О том, что Путин поговорил по телефону с Трампом, сообщалось ранее 14 июня. В ходе беседы российский лидер, среди прочего, поздравил американского коллегу с 80-летием.