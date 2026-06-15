Нарышкин: США и Иран с посредниками проделали большую работу

Вашингтон и Тегеран вместе с посредниками провели большую работу по урегулированию, но мир еще хрупок. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Если коротко, то мир еще хрупок. Но тем не менее проведенная двумя сторонами вместе с посредниками большая работа по подготовке проекта такого предварительного меморандума дает основания, если будет он все-таки подписан, что работа по восстановлению мира на Ближнем Востоке будет продолжена, за меморандумом предварительным будет проведена основательная работа по подготовке уже такого мирного соглашения", - сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.