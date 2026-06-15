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Нарышкин: США и Иран с посредниками проделали большую работу, но мир еще хрупок

ТАССиещё 1

Вашингтон и Тегеран вместе с посредниками провели большую работу по урегулированию, но мир еще хрупок. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин: США и Иран с посредниками проделали большую работу
© РИА Новости
"Если коротко, то мир еще хрупок. Но тем не менее проведенная двумя сторонами вместе с посредниками большая работа по подготовке проекта такого предварительного меморандума дает основания, если будет он все-таки подписан, что работа по восстановлению мира на Ближнем Востоке будет продолжена, за меморандумом предварительным будет проведена основательная работа по подготовке уже такого мирного соглашения", - сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.