Глава Льговского района случайно выругался во время планерки с Хинштейном

Во время планерки с главой Курской области Александром Хинштейном вновь произошла случайность — представители Льговского района «послали его вон». После чиновники сослались на проблемы со связью, из-за чего и произошло недопонимание.

© пресс-служба Госдумы

— Кому адресована фраза? В момент, когда шли доклады, прозвучала неприличная формулировка. Включилась ваша студия, прозвучали слова: «Пошел вон!». Меня и жителей Курской области волнует, кому они были адресованы? — обратился к виновникам губернатор региона.

Представитель района начал утверждать, что у него в кабинете стоял сотрудник, с которым он «разговаривал о текущей ситуации». Однако Хинштейн слушать оправдания не стал и пообещал, что исполняющего обязанности главы района Павла Вертикова накажут.

Первый такой случай с главой Курской области произошел 18 мая — Хинштейн во время планерки обратился к главе Большесолдатского района Владимиру Зайцеву с просьбой обсудить жалобы жителей на воду в селе. Однако чиновник проигнорировал вопрос и выругался матом.

Кроме того, до этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом уволил главу района. Он и до этого был известен своими жесткими высказываниями и участием в различных скандалах. «Вечерняя Москва» собрала все эти инциденты.