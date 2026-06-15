Хинштейн отреагировал на ругань чиновника на заседании правительства

Во время трансляции заседания правительства Курской области один из участников выругался матом, после чего губернатор Александр Хинштейн потребовал разобраться в произошедшем.

Инцидент произошел 15 июня в ходе прямого эфира, у одного из чиновников неожиданно включился микрофон, и в трансляцию попала фраза «Пошел вон». Позже выяснилось, что слова прозвучали из студии Льговского района. передает ТАСС.

«Вы – не на междусобойчике, вы не на каком-то своем внутреннем мероприятии, где вы можете себе позволять какие-то формулировки и высказывания. Хотя, на мой взгляд, подобное недопустимо вообще нигде и никогда. Такие инциденты подрывают доверие людей к власти и показывают низкий уровень культуры», – заявил губернатор Александр Хинштейн.

Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков сначала отрицал понимание происходящего, но затем признался, что разговаривал с сотрудником на отвлеченную тему, полагая, что микрофон отключен. Хинштейн пообещал поднять вопрос о наказании Вертикова и отдельно связаться с главой района Сергеем Коростелевым, который сейчас находится в отпуске.

Глава Льговского района случайно выругался во время планерки с Хинштейном

Ранее в Курской области организовали служебную проверку из-за нецензурной брани главы Большесолдатского района на правительственном заседании.

Губернатор Александр Хинштейн пообещал провести беседу с оскандалившимся чиновником Владимиром Зайцевым.