В МИД РФ и Белоруссии заявили, что Запад сеет конфликты во всех частях света

Запад все больше нагнетает конфронтацию и усиливает давление на суверенные страны во всех частях света, формируя таким образом пространства для конфликта и пытаясь устанавливать свои порядки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о третьем совместном докладе внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах.

В ведомствах обратили внимание на то, как страны Запада назначают своими конкурентами и противниками проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику страны, оправдывая таким образом свою агрессивную политику и не останавливаясь перед применением "в отношении неугодных любых, зачастую незаконных мер, даже подрывая отстаивавшиеся им раньше постулаты о приоритете прав человека, свободе прессы, неприкосновенности собственности, свободы торговли и многом другом". При этом нагнетается конфронтация и усиливается давление на суверенные государства, причем в ход идет и прямое силовое вмешательство в их внутренние дела.

"Эти циничные методы мировое сообщество наблюдает во многих частях света: Украина, Ближний Восток, включая Персидский залив и Ормузский пролив, Центральная Азия, Южный Кавказ, Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибское море - во всех частях света Запад формирует пространства для конфликта и пытается устанавливать свои порядки, начиная с реализации старой колониальной заповеди "разделяй и властвуй", - подчеркивается в сообщении. - Происходит это в ситуации, когда европейская (и в более широком смысле - западная) модель развития общества, а вместе с ней и евроатлантическая модель безопасности дискредитировали себя".

Таким образом, западные страны своими действиями все более ясно показывают, что не могут отстаивать свои же модели развития в честной конкурентной борьбе. "А потому [Запад] все глубже вязнет в неблаговидной политизации всех областей взаимодействия и лишь способен создавать все больше проблем для тех, кого он объявил "конкурентами", - добавили в МИД РФ.