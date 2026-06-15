Лавров возложил венок к монументу Победы в Минске

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венок к монументу Победы в центре Минска, передает корреспондент ТАСС.

Церемония возложения приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Накануне Лавров прилетел в Минск с рабочим визитом, в рамках которого запланирована встреча с президентом республики Александром Лукашенко и переговоры с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.

Памятник в честь Победы и в память о воинах cоветской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны, был открыт к 10-й годовщине освобождения Белоруссии от оккупационных немецких войск. Классический четырехугольный обелиск высотой 38 метров облицован серым гранитом и увенчан изображением ордена Победы. Четыре бронзовых венка вокруг монумента символизируют четыре фронта, бойцы которых принимали участие в освобождении Белоруссии. В 1961 году у подножия памятника был зажжен вечный огонь.