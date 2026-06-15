Дипломат из МИД России в интервью РИА Новости оценил последствия ограничительных мер. Страна продолжает активно торговать энергоресурсами и встраиваться в новые цепочки поставок.

© Московский Комсомолец

По его словам, санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращая ее в инвалида. Москва чувствует себя более чем уверенно.

Бердыев также подчеркнул, что Россию, одного из крупнейших производителей и поставщиков энергоресурсов, невозможно исключить из мирового рынка нефти.

Ранее о катастрофической деиндустриализации из-за разрыва связей с РФ заявлял депутат бундестага Штеффен Котре. По его словам, Германия потеряла около 15% промышленного производства.