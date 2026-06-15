Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на гибель россиян от оружия Запада

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к международным правозащитным структурам с просьбой отреагировать на поставки западного оружия Украине, от применения которого гибнет все больше гражданского населения в РФ. Об этом говорится в обращениях уполномоченного, которые есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова сообщает Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе, председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе, генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и председателю Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассису о том, что продолжающиеся поставки вооружения на Украину западными правительствами ведут к росту числа жертв среди гражданского населения, разрушению домов, школ и больниц.

"Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего", - говорится в обращении.

Омбудсмен сказала ТАСС, что за каждым ударом ВСУ по мирным объектам стоят человеческие жизни: чья-то мама, чей-то ребенок. По ее словам, нельзя говорить о правах человека и одновременно молчать, когда западное оружие применяется против мирных граждан. "Нельзя призывать к миру и продолжать вооружать тех, кто бьет по автобусам, музеям, жилым кварталам.

Международное сообщество должно назвать вещи своими именами. Поставки оружия, которое используется против гражданского населения, - это не помощь. Это участие в преступлениях. И ответственность за это должна быть не политической риторикой, а правовой реальностью", - подчеркнула Лантратова.