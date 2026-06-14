Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что попытки Киева наносить удары по России не изменят критическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

Американский лидер подчеркнул необходимость прекращения украинского конфликта. Также он заявил о готовности воздействовать на европейских партнёров и Киев ради мира.