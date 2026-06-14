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Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева

RT на русском

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что попытки Киева наносить удары по России не изменят критическую ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева
© РИА Новости
«Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

Американский лидер подчеркнул необходимость прекращения украинского конфликта. Также он заявил о готовности воздействовать на европейских партнёров и Киев ради мира.