Лавров прилетел в Минск

Борт главы МИД России Сергея Лаврова сел в аэропорту Минска, передает ТАСС.

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Агентство уточняет, что министр прибыл в Белоруссию с рабочим визитом.

До этого в МИД России рассказали, что поездка Лаврова в республику состоится 14-15 июня. Министр встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко и своим коллегой Максимом Рыженковым. Кроме того, Лавров возложит венок к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В ведомстве добавили, что в ходе встреч министра в Белоруссии будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Страны также планируют наметить график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера.