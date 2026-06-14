Стало известно, подарил ли Путин подарок Трампу в честь его юбилея

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не направлял какие-либо подарки американскому коллеге Дональду Трампу в связи с его 80-летием. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Ушаков уточнил, что поздравительный жест со стороны российского лидера имел место. Владимир Путин направил Трампу поздравления и пожелания.

По словам помощника президента, Путин направил Трампу весьма теплое послание, которое отражает ту особую атмосферу и характер взаимоотношений, сложившихся между двумя лидерами.

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