В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом обсудил аспекты урегулирования кризиса на Украине, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, американский лидер в разговоре с Путиным заявил о готовности ради прекращения боевых действий воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев.

«Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7», — отметил Ушаков.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин, в свою очередь, попросил Трампа передать Владимиру Зеленскому совет не забывать о Холокосте вместо чествований нацистских преступников.

Вместе с тем, президент России выразил готовность встретиться с украинским лидером в Москве, подтвердил свои прежние высказывания, заметил чиновник.

«Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — разъяснил Ушаков.

Стороны также договорились о продолжении переговоров. В частности, обсудили визит в столицу России американских переговорщиков Стивена Утикоффа и Джареда Кушнера.