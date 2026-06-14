Путин оценил бойцовские качества Трампа

Президент России Владимир Путин отметил личные качества и политические способности президента США Дональда Трампа во время поздравления с 80-летием. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, в поздравительном послании российский лидер обратил внимание на незаурядный характер американского президента и качества, которые помогли ему добиться успеха как в политике, так и в жизни.

Ушаков также рассказал, что во время общения Путин отметил умение Трампа справляться с трудностями и добиваться поставленных целей.

По словам представителя Кремля, российский лидер выразил уважение к бойцовским качествам президента США, его способности преодолевать препятствия и сохранять настойчивость в достижении результатов.

Путин и Трамп созвонились 14 июня. В этот день Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Ранее Ушаков раскрыл темы их телефонного разговора.