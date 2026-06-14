Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Владимиру Зеленскому стоило бы передать совет не забывать о Холокосте вместо чествований нацистских преступников. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста", - сказал Ушаков на брифинге, добавив, что вместо этого глава киевского режима устраивает перезахоронение нацистских преступников.

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По его словам, Трамп вновь подчеркнул необходимость прекращения военных действий, заявив, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе контактов на саммите "Большой семерки". Американский лидер также признал, что последние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают процессу урегулирования.