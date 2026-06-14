Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор на фоне 80-летия американского лидера.

«Согласовано, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — сказал он журналистам.

Ранее стало известно о тайной встрече советников Трампа по ядерному вопросу. В перспективе их могут привлечь к переговорному процессу Соединенных Штатов с Ираном.