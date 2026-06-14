Русский дом возобновит работу в Сирии после двухлетнего перерыва

Глава Россотрудничества Игорь Чайка в ближайшее время намерен лично отправиться в сирийскую столицу, чтобы принять участие в торжественном открытии представительства агентства. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства, на которую ссылается ТАСС.

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Как сообщили в организации, накануне состоялась рабочая встреча Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в РФ Абдулраззаком Исмаилом. Главным итогом переговоров стала договоренность о возобновлении деятельности Российского центра науки и культуры в Дамаске (также известного как Русский дом), который был закрыт еще в декабре 2024 года. Кроме того, стороны условились увеличить квоты на обучение сирийских студентов в российских вузах.

В ходе беседы руководитель Россотрудничества выступил с инициативой — направить в Сирию техническую делегацию в максимально сжатые сроки. Основная задача этой миссии — провести детальную оценку состояния Русского дома на месте и согласовать с сирийской стороной весь спектр организационных моментов, необходимых для запуска центра. И только после этого, как подчеркнул Чайка, он сам вылетит в Дамаск, чтобы официально открыть представительство.

Руководитель агентства выразил надежду на то, что центр начнет функционировать уже до конца текущего года. По его словам, это событие позволит существенно нарастить масштабы двустороннего взаимодействия и заметно упростить процедуры, связанные с подготовкой к набору студентов. Чайка также добавил, что как только на месте появятся квалифицированные кадры, обсуждаемые сегодня квоты, без сомнения, будут увеличены еще значительнее.