В Кремле пообещали рассказать о поздравлении Трампа с днем рождения

Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин поздравит президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу».

«Сообщим», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин поздравить Трампа.

В воскресенье, 14 июня, президенту США исполнилось 80 лет.

Стало известно, как на самом деле Трамп относится к Путину

Накануне юбилея лидер США опубликовал пост, в котором пригрозил применять секретный «дискомбобулятор» в отношении противников страны. Трамп опубликовал изображение, на котором он, предположительно, стоит на авианосце и смотрит на суда под флагом США в бинокль. В воздухе видны истребители.