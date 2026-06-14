Украинская сторона, по мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ощущает чувство вседозволенности, запуская беспилотники в направлении Крымского полуострова. Однако он убежден, что это ощущение скоро исчезнет. Такое заявление он сделал в разговоре с изданием «Вести».

© Московский Комсомолец

Вооруженные силы Украины систематически наносят удары по Севастополю и Республике Крым с помощью дронов. Последней значимой мишенью для украинских властей стала панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

Развожаев прокомментировал ситуацию следующим образом: по его словам, киевскому режиму сегодня, вероятно, кажется, что он всесилен. Но это ощущение, безусловно, скоро закончится. Губернатор подчеркнул, что как только с этим будет покончено, обязательно найдут способ, чтобы дроны противника не приближались к береговой линии. Это произойдет в самое ближайшее время.