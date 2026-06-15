Одна страна запросила встречу с Путиным

Филиппины запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» рассказал посол республики в Москве Игорь Байлен.

По словам дипломата, первые переговоры двух лидеров состоятся на саммите Россия — АСЕАН в Казани, однако встреча будет короткой, поскольку у Путина будут двусторонние встречи практически со всеми 11 представителями стран ассоциации.

«Они смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Манилой и Москвой», — выразил он уверенность.

Байлен уточнил, что в ходе саммита у Филиппин нет планов подписывать какие-либо соглашения с Россией.

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Саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), приуроченный к 30-летию отношений диалогового партнерства, пройдет в Казани 17-18 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Путина запланировано большое количество двусторонних встреч.