В Совфеде отреагировали на задержание Британией танкера «теневого флота» России

Москва будет ждать разъяснений по задержанию Британией танкера «теневого флота» России в Ла-Манше, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы будем ждать расследования. Если они держат танкер, бандитски захватив его, значит, они должны дать конкретные правовые разъяснения, на основании чего этот танкер был остановлен и перехвачен. Конечно, доблестные английские морские пехотинцы могут сделать все что угодно. Но нужно, чтобы была правовая основа во всех этих действиях», — рассказал Карасин.

Чисто внешне чувствуется, что никакой правовой основы нет. Просто люди показывают свои мускулы. Будем ждать разъяснений. Так можно все что угодно захватить в открытом море Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье, 14 июня.

В Британии заявили о перехвате танкера «теневого флота» РФ

Отмечается, что в перехвате судна принимала участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция длилась шесть часов. Судно «Смиртос» будет находиться у южного побережья Англии до завершения расследования.