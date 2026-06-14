В России заявили о сохранении безвизового въезда для украинцев

Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что Россия и Украина заключили соглашение о безвизовом режиме еще в 1997 году. Благодаря ему у многих граждан двух стран сохранялись семейные связи, поскольку у россиян есть родственники на Украине и наоборот. Однако в 2023 году по инициативе Киева действие этого соглашения было прекращено.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», — подчеркнул Климов.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта.