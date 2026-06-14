Премьер Папуа-Новой Гвинеи запросил встречу с Путиным

Посол по особым поручениям МИД РФ рассказал РИА Новости, что запрос от премьера Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе поступил на днях.

© Московский Комсомолец

Марапе хочет поговорить с Путиным на полях саммита АТЭС. Форум будет 18–19 ноября. По словам посла, международной изоляции России не произошло.

Именно поэтому и уже есть множество запросов на двусторонние встречи с президентом РФ на полях форума. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Китае, в городе Шэньчжэнь

Помощник президента ранее отмечал, что Путин планирует принять участие в форуме.