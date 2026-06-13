Балицкий: поставленные Путиным задачи по развитию Донбасса и Новороссии выполнят

Задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию воссоединенных субъектов, будут выполнены. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Благодарен президенту, правительству РФ, регионам-шефам, каждому жителю России за колоссальную помощь Запорожской области на каждом этапе нашего становления. Работаем на благо и развитие Запорожской области в составе единого государства. Все поставленные президентом задачи будут выполнены", - написал он в "Максе".

Балицкий добавил, что в рамках комплексной программы социально-экономического развития Запорожской области в регионе предусмотрены сотни мероприятий по восстановлению и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, запуску промышленных и аграрных предприятий, созданию рабочих мест.

"Президент отметил, что, согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей", - добавил глава Запорожской области.

Ранее Путин провел по видео-конференц-связи совещание по развитию Донбасса и Новороссии.