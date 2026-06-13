Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад всегда стремился нанести серьезный ущерб России и лишить её статуса великой державы. В эфире YouTube-канала Гленна Дизена он отметил, что западные страны надеялись, что экономические санкции и поддержка украинской армии помогут им победить Москву в текущем конфликте.

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Миршаймер охарактеризовал этот подход как "крайне опасный", подчеркивая, что такие действия могут привести к серьезным последствиям.

Он также упомянул, что Россия неоднократно указывала на то, что НАТО нацелено на конфронтацию, и дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе.

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В Кремле, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу, но только на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что признание главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича разрушило нарратив о предполагаемой угрозе России для Запада.