Додик отметил мудрость Путина в недопущении масштабных ударов по Украине

Президент РФ Владимир Путин поступает мудро, не допуская масштабных ударов по Украине, которые привели бы к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения. Пока нет ни одного примера случаев, когда от российского оружия погибло бы большое число мирных жителей. Конечно, погибшие были, но они никогда не были целью", - отметил он.

Додик заметил, что слышатся призывы "отвечать более жестко". "Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей. Поэтому российская сторона и предупреждает заранее о планах ударить по тем или иным объектам. Если кто-то не желает уезжать, это их решение, - продолжил он. - Но мы видим, что в Киеве, например, сразу же приезжают западные камеры. Я видел, например, сюжет CNN с женщиной, которая была легко ранена. Я переживаю из-за гибели любого мирного жителя на любой стороне. Но, с другой стороны, такие вещи случаются, к сожалению. Речь идет о боевых действиях, о военной операции, в которой Россия ведет себя очень сдержанно".

В этом контексте он обратил внимание на игнорирование Западом удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, в результате которого погиб 21 мирный житель. "Если бы куда меньшее число людей, не дай Бог, пострадало бы в каком-нибудь польском или украинском городе, развернулась бы даже не многодневная, а многомесячная пропаганда, с демонстрацией раненых, окровавленных и так далее", - констатировал Додик.