Путин высказался о ситуации в зоне СВО

ВСУ не могут сдержать натиска российских войск и потому прибегают к откровенно террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединённых субъектов РФ. При этом российские бойцы удерживают стратегическое преимущество и уверенно движутся вперёд. Глава государства также подчеркнул, что вся страна объединилась для того, чтобы помочь Донбассу и Новороссии раскрыть свой потенциал и создать там условия для стабильной жизни.

Российские войска уверенно продвигаются вперёд, и противник не способен сдержать такой натиск, именно поэтому прибегает к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединённых субъектов РФ.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идёт по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам — наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», — сказал глава государства.

Он выразил благодарность всем, кто участвует в работе по развитию Донбасса и Новороссии, отметив, что выполнять её приходится в непростой и порой даже опасной боевой обстановке, в условиях атак БПЛА и обстрелов.

Президент подчеркнул, что к 2030 году ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны будут достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям и качеству жизни людей.

«Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идёт о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест», — добавил Путин.

По его словам, в работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации. Они взяли шефство над отдельными районами и населёнными пунктами воссоединённых регионов.

Президент также отметил единство всей страны в оказании помощи Донбассу и Новороссии: «Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтёрские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни».

Ранее правительство Российской Федерации распорядилось отнести ряд объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к объектам культурного наследия народов РФ. Соответствующий документ был опубликован 8 июня на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о зданиях различных учреждений, церквях, памятниках, мемориальных комплексах, могилах исторических личностей и других культурных объектах.

В частности, федеральным объектом культурного наследия стал мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР. Этот курган стал символом самоотверженности донецких воинов и символом борьбы с нацизмом. На вершине кургана в память о героях-освободителях воздвигли обелиск со статуей советского воина.

Кроме того, 10 июня Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на совершенствование свободных экономических зон (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и на прилегающих территориях.

Этот закон сокращает минимальный объём капиталовложений в инвестиционные проекты с 30% до 10% — именно столько необходимо внести в первый год реализации проекта для получения участника СЭЗ.

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Помимо этого, управляющие компании получат возможность предоставлять находящуюся у них в собственности землю участникам СЭЗ в аренду с правом выкупа на определённых условиях. В законе также уточняются особенности регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений в СЭЗ.