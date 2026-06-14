Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 14-15 июня Минск с визитом, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение МИД России.

«14-15 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России обсудит в Минске поддержку интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению международного профиля этого объединения», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство. Будет также намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

Глава МИД России также обсудит в Минске борьбу с санкционной и юридической агрессией Запада.