Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость

Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

Президент России Владимир Путин выразил признательность населению новых регионов за проявленный героизм, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития воссоединенных субъектов Федерации.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства в своем обращении.

Ранее Владимир Путин заявил, что развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности.

Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.