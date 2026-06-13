Путин заявил о необходимости развивать Донбасс и Новороссию

В Донбассе и Новороссии нужно заложить новую основу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, нужно не просто воссоздать и отремонтировать все, что было уничтожено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Он призвал сделать так, чтобы мощное развитие началось во всех сферах жизни этих регионов и люди увидели настоящие перемены к лучшему.

«Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», — подчеркнул Путин.

В апреле глава государства призывал чиновников вывести новые регионы на общероссийский уровень к 2030 году.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших там в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. Часть территорий регионов пока находится под контролем Киева.