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Путин: нужно заложить новую основу для развития Донбасса и Новороссии

Газета.Ruиещё 4

В Донбассе и Новороссии нужно заложить новую основу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о необходимости развивать Донбасс и Новороссию
© РИА Новости

По словам главы государства, нужно не просто воссоздать и отремонтировать все, что было уничтожено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Он призвал сделать так, чтобы мощное развитие началось во всех сферах жизни этих регионов и люди увидели настоящие перемены к лучшему.

«Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», — подчеркнул Путин.

В апреле глава государства призывал чиновников вывести новые регионы на общероссийский уровень к 2030 году.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших там в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. Часть территорий регионов пока находится под контролем Киева.