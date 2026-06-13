В Крыму отреагировали на абсурдные санкции Зеленского

«Санкции» против российских изданий и журналистов стали очередным абсурдом со стороны киевского режима. Об этом заявил гендиректор телерадиокомпании «Крым», председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых, сообщает РИА Новости.

Первых отметил, что из-за провалов ВСУ и дипломатии киевский режим пытается «забивать перемогами» информационное пространство. Этим объясняются «санкции» в отношении российских журналистов.

«Видимо, сожалеют, что в Крыму и исторических регионах отделения СЖР есть, а в Киеве нет. Вообще, чем дольше СВО, тем абсурдней решения киевского режима», — сказал Первых.

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По его словам, в Киеве не понимают, что чем больше они вводят таких «санкций», тем крепче становится Союз журналистов России.

«Признание, не иначе», — резюмировал Первых.

Ранее Зеленский ввел «санкции» против 29 физических и 17 юридических лиц, в частности интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.Ru» и Союза журналистов России.