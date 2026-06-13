Украина атакует ведущие в Крым мосты с целью создания трудностям местным жителям и туристам. Об этом «Лента.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, своими действиями ВСУ «создают проблемы» и «разрушают логистику». Парламентарий заявил о необходимости ответных ударов ВС РФ, однако заметил, что Москва не наносит и не будет наносить удары по гражданским объектам на Украине.

Как указал Чепа, за время СВО армия России не била по мостам через Днепр. Такие удары значительно «затруднили бы логистику для ВСУ», но также создали бы проблемы и для жителей Украины, подчеркнул депутат.

«Поэтому мы не наносим такие удары. А Украина всячески пытается использовать все возможности, в том числе нанося удары по гражданским», — констатировал Чепа.

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, в Киеве это понимают. По его словам, Киев не достигнет цели «обесточить продуктовые запасы Крыма», поскольку у него не хватит на это ресурсов. Москва, в свою очередь, держит постоянную связь с полуостровом, а «логистика работает хорошо, есть различные сухопутные пути», указал военный.