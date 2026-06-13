Посольство РФ обратилось со срочным призывом к находящимся в Чили туристам

Российское посольство в Чили обратило внимание на ухудшение криминальной обстановки в стране, особенно в столице Сантьяго, и рекомендовало туристам быть предельно внимательными. Как пояснили дипломаты в беседе с «Известиями», участились случаи ограблений путешественников, в том числе граждан России.

Чтобы не стать жертвой преступников, соотечественникам посоветовали не выставлять напоказ дорогие украшения и технику, держать сумки всегда закрытыми, не оставлять вещи без присмотра. Также не стоит заходить на пустынные улочки и гулять по незнакомым районам после наступления темноты. Посольство рекомендовало соблюдать эти меры предосторожности в течение всей поездки.

Ранее сообщалось, что граждан России призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд.